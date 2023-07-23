تفكيك عصابة لحيازة وترويج المخدرات بالقنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، جرى توقيف المشتبه فيهم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزة الموقوفين على 2185 قرصا مخدرا، من بينها 1799 قرصا طبيا من نوع ريفوتريل و386 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي. كما مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزتهم على جرعة من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

(و م ع)

إقرأ أيضا: