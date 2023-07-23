الملك يهنئ الرئيس المصري بمناسبة تخليد بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة تخليد بلاده ذكرى ثورة 23 يوليوز.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، راجيا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على فخامة الرئيس وعلى جمهورية مصر العربية بدوام الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك ” وإنها لمناسبة متجددة لأعرب لكم عن اعتزازي بعلاقات الأخوة والصداقة القوية التي تربط بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على العمل معكم من أجل تعزيزها ومواصلة الارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين “.

(و م ع)

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