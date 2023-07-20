أكاديمي: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء “دفعة دبلوماسية كبيرة” لتسوية هذا النزاع

قال الأستاذ بجامعة نوفا الدولية بلشبونة، فيليبي باثي دوارتي، إن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، يشكل دفعة سياسية كبيرة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

واعتبر الأكاديمي والخبير في المخاطر الجيوسياسية والأمن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء يمثل خطوة سياسية كبيرة من أجل تسوية هذا الملف بشكل نهائي وستكون له تداعيات سياسية واقتصادية لصالح المغرب.

وأضاف الأكاديمي البرتغالي أن هذا الاعتراف يعزز الزخم والدعم الدولي الذي يشهده المخطط المغربي للحكم الذاتي، وجميع المكاسب التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة دفاعا عن وحدته الترابية.

في السياق ذاته، أكد الجامعي أن هذا القرار سيسهم في تعزيز العلاقات أكثر بين المغرب وإسرائيل “الدولتين اللتين تربطهما بالفعل علاقات قوية”.

وسجل السيد دوارتي، وهو أيضا أستاذ باحث بالمعهد العالي لعلوم الشرطة والأمن الداخلي (لشبونة) أن من شأن افتتاح دولة إسرائيل لقنصلية لها في مدينة الداخلة أن يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأقاليم الجنوبية، وأن يعزز بالتأكيد الموقع الجيو اقتصادي للداخلة، “كبوابة لإفريقيا”.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، الاثنين، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

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