صحيفة نيجيرية: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انتصار دبلوماسي كبير

كتبت صحيفة (نيوسمارت) النيجيرية، ان اعتراف دولة إسرائيل بسيادة المغرب على صحرائه، يشكل انتصارا دبلوماسيا كبيرا.

وأضافت الصحيفة ان هذا الاعتراف يعزز علاقات إسرائيل الدبلوماسية، مذكرة ببلاغ الديوان الملكي الذي اعلن ان جلالة الملك محمد السادس ، توصل برسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وأضافت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

وقالت الصحيفة ان القرار الإسرائيلي يأتي في وقت تواصل فيه العديد من البلدان دعمها للوحدة الترابية للمملكة، من خلال الاعتراف او فتح ممثليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشارت الصحيفة الى ان السيد نتنياهو أبلغ أيضا جلالة الملك بانه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وأضافت الصحيفة ان نتنيايو اكد في رسالته إلى جلالة الملك، بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.

وتابعت الصحيفة ان الاعتراف الإسرائيلي يأتي في وقت حقق فيه المغرب انتصارات دبلوماسية خلال العشرية الأخيرة بخصوص قضية الصحراء.

وخلصت الصحيفة الى ان القرار الإسرائيلي يأتي بعد سنة من اعتراف اسبانيا رسميا بمخطط الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لانهاء هذا النزاع المفتعل، مشيرة الى ان الولايات االمتحدة الامريكية اعترفت هي الأخرى بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020 .

إقرأ أيضا: