محلل سياسي: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء اختراق دبلوماسي كبير للمغرب

أكد المحلل السياسي والأستاذ الباحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، يونس مليح، أن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو “اختراق دبلوماسي كبير” للمغرب و “انتكاسة جديدة” للانفصاليين وخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف مليح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “إن هذا الإنجاز الدبلوماسي الجديد، الذي يعكس النجاح الملحوظ لسياسة المغرب الخارجية والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز الزخم القوي للدعم الدولي لعدالة القضية الوطنية الأولى”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن “الاعتراف الإسرائيلي له وزن كبير ويشكل انتكاسة إضافية للانفصاليين بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء ودعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي”.

وحول تطور العلاقات الإسرائيلية المغربية خلال السنتين الماضيتين، أكد السيد مليح أن قرار إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء سيساعد في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، الاثنين، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

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