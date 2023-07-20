زاكورة … تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش

تم، أمس الأربعاء بإقليم زاكورة، تدشين عدد من المشاريع التنموية، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ24 لإعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

وهكذا، أشرف عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، على إطلاق أشغال بناء مقر تجمع الجماعات الترابية “الواحة” ومركز صحي جماعي جديد بمركز زاكورة بتكلفة اجمالية تصل إلى 8 ملايين درهم.

وقدم لحجي، والوفد المرافق له، عرضا حول تقدم مشروع التزود بالماء الشروب لجماعات ترناتة وبني زولي والروحا وتنزولين، بتمويل من جهة درعة تافيلالت بتكلفة مالية تصل إلى 82.6 مليون درهم.

كما قدم لعامل الإقليم عرضا حول مشروع بناء سدود هيدروليكية بجماعتي ترناتة وكتاوة بتكلفة إجمالية قدرها 8.7 مليون درهم.

وجماعة تنزولين، دشن حجي مركزا للتكوين المهني ومحاربة الأمية لدى النساء. وهو مشروع مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة مالية بلغت 200 مليون درهم.

من جهة أخرى، قام عامل الإقليم بوضع الحجر الأساس لمركز صحي بمستعجلات للقرب، وسكن وظيفي بمركز تنزولين. هذا المشروع الممول من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سيتم إنجازه بأزيد من 5 ملايين درهم.

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