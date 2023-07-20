أسبوع الفرس 2023: الفارسة جيني الكراوي تفوز ببطولة المغرب “ألف” لترويض الخيول

فازت الفارسة جيني الكراوي ،والفرس “غريتس”، اليوم الخميس، بلقب بطولة المغرب حرف ( أ) لترويض الخيول وأحرزت بالتالي الميدالية الذهبية، برسم فعاليات الدورة ال 38 لأسبوع الفرس، التي يحتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط الى غاية 23 يوليوز الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وعادت الميدالية الفضية للفارس عبد الرزاق العنوتي والفرس “غوغل ” ، متقدما على جاد الكراوي رفقة الفرس”كانو” ، الذي انتزع الميدالية البرونزية. وفي المنافسات الخاصة ببطولة المغرب حرف (ب) للترويض أيضا، آلت الميدالية الذهبية للفارس ياسين بوسلهام رفقة الفرس “إكور فان دي رونجر” ، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب الفارسة فانو مسعودن والفرس “إزاك”. أما الميدالية البرونزية فعادت للفارس نايل الكراوي والفرس “ماجيك مايك ” بعد احتلاله المركز الثالث.

وتعرف الدورة ال38 لأسبوع الفرس، مشاركة أحسن الفرسان وأجود الخيول من مختلف جهات المملكة الذين سيتنافسون ضمن مسابقات القفز على الحواجز والترويض في الفترتين الصباحية والمسائية.

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