الجامعة العربية ترحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا بالأغلبية يدين الدعوة للكراهية الدينية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن الدورة (53) لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بشأن “التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الخميس أن هذا القرار، “يعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علنا بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها”.

وأبرز البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سبق وأن أدان بأشد العبارات سماح الس لطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم.

ودعا جميع الدول إلى تبني القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.

إقرأ أيضا: