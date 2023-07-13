طنجة … توقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية الجهوية لقطاع الشباب وجمعيات مهتمة ببرنامج “عطلة للجميع”

وقعت المديرية الجهوية لقطاع الشباب طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا بطنجة، على اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهتمة ببرنامج “عطلة للجميع”.

وأوضحت المديرية، في مذكرة إخبارية، أن الاتفاقيات وقعت بين المديرية الجهوية للشباب والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعشر جمعيات، قصد المساهمة في تأطير المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع”.

وستمكن اتفاقيات الشراكة من توفير 90 منصب شغل في مجال التخييم على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي اختارت مجال التخييم كأول مستفيد من المرحلة الثانية من برنامج “أوراش”.

وأكد المصدر أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو جعل العمل الجمعوي المهتم بالتخييم رافعة قوية مساهمة في التنمية السوسيوالاقتصادية، تسمو بها من مجرد عمل تطوعي موسمي الى مؤسسات مشغلة مواطنة قائمة الذات، تضمن حقوق اجرائها، وتساهم بشكل نوعي في الحياة العامة والاقتصاد الوطني.

وتندرح هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل النسخة الثانية من برنامج أوراش على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لاسيما الأوراش المتعلقة بقطاع الشباب والطفولة.

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