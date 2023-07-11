قندوس قريب من غينت لا غانتواز

أفادت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب المغربي الدولي إسماعيل قندوس على وشك الرحيل عن نادي العاصمة سان جيلواز لينضم إلى نادي غينت “لا غانتواز”، أحد أفضل الأندية في الدوري البلجيكي للمحترفين.

وبحسب الصحفية، فإنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين إدارتي الناديين من أجل انتقال المدافع، الذي يحظى بتقدير كبير من قبل مدرب نادي غينت، هاين فانهايزبروك.

وأكدت التقارير أن اللاعب صاحب الـ 25 عاما قد أجرى بالفعل الفحوصات الطبية، في انتظار توقيعه على عقد من ثلاثة مواسم، علما أن عقده مع سان جيلواز ساريا حتى يونيو 2024.

وفي حال الإعلان الرسمي عن انتقاله، سيجاور إسماعيل قندوس اللاعب المغربي الدولي الآخر طارق تسودالي.

يذكر أن قندوس قد لعب أولى دقائقه مع أسود الأطلس يوم 12 يونيو في مباراة ودية ضد الرأس الأخضر.

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