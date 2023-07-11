أقيم ببهو فضاء جماعة طانطان، معرض لوثائق وصور تاريخية توثق لذاكرة المقاومة بالصحراء المغربية، وذلك تحت شعار ” موسم طانطان: ذاكرة الإنسان والمكان”.

ويندرج هذا المعرض الذي تنظمه (جمعية لأجل طانطان) منذ 7 يوليوز الجاري وتختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، في إطار فعاليات الدورة السادسة عشرة لموسم طانطان الذي تنظمه مؤسسة “ألموكار” من 7 إلى 12 يوليوز الجاري.

ويقدم المعرض المنظم بشراكة مع مؤسسة “الموكار”، مجموعة من الوثائق (50 وثيقة) والصور(70 صورة) توثق لذاكرة المقاومة بالصحراء المغربية خلال سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، والتي تسترجع صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية وجيش التحرير، بالإضافة إلى عرض صور تؤرخ لموسم طانطان مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وأكد رئيس جمعية لأجل طانطان، محمد أحمد الومان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المعرض الذي يأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعية، ومؤسسة “الموكار”، يهدف إلى إبراز العلاقة الوطيدة للمقاومين الصحراويين خلال فترة الخمسينيات بوطنهم الأم والملوك العلويين، والتعريف بتاريخ المقاومة وإيصاله للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المعرض يضم وثائق وصور نادرة تؤرخ لذاكرة المقاومة والحركة الوطنية خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي، منها وثيقة تضم أسماء النواة الأولى للملتحقين بجيش التحرير، ووثيقة تؤرخ لليوم الذي طرد فيه الاستعمار الإسباني من مدينة طانطان ( 4 نونبر 1957 )، بالإضافة إلى وثيقة تضم لائحة أعضاء مكتب ومنخرطي فرع حزب الاستقلال بطانطان سنة 1956.

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