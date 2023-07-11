كأس العالم للسيدات 2023 … استقبال حار للبؤات الأطلس بملبورن

خصصت الجالية المغربية المقيمة بملبورن، استقبالا حارا للبؤات الأطلس، وذلك عقب وصولهن مساء أمس الاثنين لملبورن، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 التي ستجرى من 20 يوليوز إلى 20 غشت بأستراليا ونيوزيلاندا.

وحظي المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية الذي يشارك في هذه التظاهرة لأول مرة في تاريخيه، لدى وصوله لمطار ملبورن، باستقبال حار وتشجيع حماسي، من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة.

وبهذه المناسبة أكدت سفيرة المغرب لدى استراليا وسن الزيلاشي أن “هذه المناسبة دليل ملموس على التقدم الذي أحرزته كرة القدم النسوية بالمغرب، وترمز لتطور المساواة بين الجنسين في الرياضة، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشباب وطننا العزيز.”

وأشادت الزيلاشي في هذا الصدد، بوحدة وشغف الجالية المغربية بأستراليا، والتي لا تفوت أي فرصة للتعبير عن تشبتها بالوطن الأم، داعية أفراد الجالية لمتابعة أداء المنتخب المغربي النسوي ودعمه طوال المنافسات.

وأضافت “دعونا سويا نحتفل بهذه المشاركة التاريخية الأولى، ونشجع التطور المستمر لكرة القدم النسوية بالمغرب”.

من جانبهن أعجبت اللاعبات المغربيات بهذا الاستقبال الحار، والذي يقوي عزيمتهن ويدفعهن لتمثيل المغرب بكل فخر.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسوية قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

وفي إطار استعداداته للعرس العالمي، سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية آخر مباراة ودية قبل بداية هذه المنافسات أمام منتخب جاميكا يوم 16 يوليوز الجاري على أرضية ملعب بريسطون ليون.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع نظيره الإيطالي (0-0) في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما، يوم فاتح يوليوز، على أرضية ملعب باولو ماتزا في فيرار بإيطاليا.

كما تعادل المنتخب المغربي بالنتيجة ذاتها في مواجهته الودية الثانية مع نظيره السويسري، الأربعاء الماضي، على أرضية ملعب “شوتزن وايز” بمدينة فينترتور السويسرية.

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