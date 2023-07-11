هكذا تفاعل وداديون مع فتح الناصري لباب الترشح لرئاسة الوداد

أصدرت إدارة الوداد الرياضي بلاغا، ذكرت فيه أنه سيتم عقد الجموع العامة للنادي خلال سبعة أيام المقبلة، فاتحة الباب لتقديم الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية ترشيحهم لرئاسة الفريق.

وفي الوقت الذي كانت جماهير الوداد تمني النفس في تصحيح سعيد الناصري للأخطاء، وإحداث قطيعة مع التسيير الانفرادي، خرج الرئيس بقرار وصفته بعض الجماهير بالغريب، بفتح باب الترشح للرئاسة للمجهول.

واعتبرت جماهير الوداد أن المشكل بالفريق يكمن في عدم اعتماد الرئيس على كفاءات لدعمه ومساعدته في مهمته، وليس في شخصه.

وتعليقا دائما على البلاغ، قالت جماهير إن التخلي عن المسؤولية بهذه الطريقة وفي هذه الفترة من قبل الرئيس، ليس حلا، ودعته لمراجعة حساباته.

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