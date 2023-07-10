بيساو … انتخاب الرئيس النيجيري رئيسا لـ “سيدياو”

تم، أمس الأحد ببيساو، انتخاب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا تينوبو، رئيسا لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ 63 لهذا التكتل الإقليمي.

وقال تينوبو، بعد تسلمه السلط من الرئيس المنتهية ولايته، رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو: “سنأخذ الديمقراطية على محمل الجد. الديموقراطية جد صعبة، لكنها تظل الشكل الأفضل للحكم”.

وتعهد الرئيس النيجيري بالاضطلاع بمسؤوليات المنصب واتباع نهج قيادي مندمج للمنظمة الإقليمية، محذرا من أن تهديد السلام بالمنطقة وصل إلى مدى مثير للقلق، بسبب الإرهاب وبروز نموذج للاستيلاء العسكري على السلطة، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة ومتضافرة.

ودعا الرئيس النيجيري، بهذه المناسبة، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جماعية، مؤكدا أنه، في ظل قيادته، ستكون الأطر متسقة من أجل تحقيق طموحات (سيدياو).

ويتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أحد رؤساء الدول أو حكومات البلدان الأعضاء بالمنظمة، ويتم اختيارهم بالتناوب لولاية مدتها سنة واحدة.

ويضطلع رئيس (سيدياو) بدور استراتيجي في تسوية النزاعات، والترافع وتأمين التواصل مع رئيس مفوضية (سيدياو)، الهيئة التنفيذية المسؤولة عن الإدارة اليومية وتنفيذ سياسات وقرارات هذا التكتل الإقليمي.

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