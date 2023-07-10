تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني

بمدن العيون وتامسنا والرشيدية وتطوان وسوق السبت وأولاد النمة ومكناس، وهي التعيينات التي تندرج في إطار خلق دينامية

داخلية في تدبير الموارد البشرية الشرطية. وقد همت هذه التعيينات، والتي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ستة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بسوق السبت أولاد النمة ورئيس المصلحة الإدارية الولائية بمكناس، ثم تعيين رئيس للهيئة الحضرية بتامسنا.

وشملت التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية على رأس مجموعة من المصالح اللاممركزة للاستعلامات العامة، حيث تم تعيين ثلاثة رؤساء لفرق تابعة للمصالح الولائية والجهوية للاستعلامات العامة بالعيون وتطوان والرشيدية.

وتم الحرص في عملية الترشيح لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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