بالصور … 5000 أمني للديربي يتقدمهم حموشي

خصصت ولاية أمن الدار البيضاء ما مجموعه 5 آلاف عنصر من مختلف التشكيلات الأمنية ووحدات حفظ النظام والقوات العمومية، المدعومة بفرق تقنية ولوجستيكية مهمة، لضمان التدبير الرشيد والمحكم لإجراء مباراة الديربي المحلي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، بين الوداد والرجاء الرياضي البيضاوي، بملعب محمد الخامس، برسم نصف نهاية كأس العرش.

كما سخرت ولاية أمن الدار البيضاء، لنفس الغرض، حوالي 200 مركبة أمنية، من بينها سيارات رباعية الدفع ومركبات مصفحة ودرجات نارية، فضلا عن مركبات مجهزة بكاميرات محمولة.

وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مساء اليوم، على الترتيبات الأمنية ومخططات العمل الميدانية التي خصصتها ولاية أمن الدار البيضاء لتأمين مباراة الديربي.

واستمع حموشي، والوفد الأمني الهام المرافق له، لشروحات دقيقة قدمها والي أمن الدار البيضاء حول بروتوكول تأمين مدرجات ومرافق ملعب مركب محمد الخامس الذي يحتضن هذه المباراة، فضلا عن مخططات العمل الموازية لتأمين الجولان ومواكبة انسيابية السير والتوافد الكثيف للجماهير، وكذا مواصلة التغطية الأمنية المتكاملة لكافة مناطق القطب الحضري للدار البيضاء.

وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة جميع التظاهرات الرياضية التي تحتضنها المملكة، معتمدة في ذلك على بروتوكولات للأمن والسلامة تستحضر خصوصية ورهانات كل تظاهرة، وتفرد لها الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة، وذلك بما يسمح بتأمين هذه التظاهرات من جهة، ويساهم في تعزيز سمعة المغرب كبلد آمن قادر على احتضان كل الملتقيات الرياضية القارية والعالمية، من جهة ثانية.

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