تطوان.. افتتاح المصحة الدولية بتخصصات حديثة

تم أمس (الجمعة)، افتتاح المصحة الدولية بتطوان. وهي المنشأة الصحية التابعة لمجموعة المصحات الدولية لافريقيا، والتي من شأنها أن تساهم في دعم وتعزيز العرض الصحي باقليم تطوان، إذ ستفتح المصحة أبوابها في وجه المرضى انطلاقا من بداية الأسبوع القادم.

وحسب ما صرح به ل “الصباح” الدكتور “أيمن الغازي”، المدير الطبي للمصحة الدولية بتطوان، فإن هذه المصحة ستوفر تخصصات طبية جديدة ستعزز العرض الطبي الخاص بالاقليم.

ومن هذه التخصصات “تخصص قسطرة القلب والشرايين، وكذا قسم الفحص بالأشعة والرنين المغناطيسي”، الذي سيشرف عليه طبيب مغربي حاصل على تكوين أكاديمي عال، سبق له الاشتغال بمستشفى جامعي خاص بألمانيا، وهو الإطار ذاته الذي يتوفر على تخصص في قسطرة شرايين الدماغ.

وسيتعزز عمل الأطقم الطبية بهذه المصحة بطبيبين متخصصين سبق أن عملا بباريس.

وأشار الدكتور أيمن الغازي إلى أن المصحة الدولية بتطوان ستعمل على تبسيط المساطر الإدارية من أجل التعجيل بتقديم الخدمات الضرورية للمرضى الوافدين عليها، ممن يتوفرون على وثائق تحمل مصاريف العلاجات الطبية (Prise en charge).

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المصحة الدولية بتطوان ستوفر “أول مصلحة للإنعاش الطبي للمواليد الجدد بالنسبة للمصحات الخاصة، كما يتوفر قسم الإنعاش بها على ستة أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات التي يحتاجها المريض، ذلك أن هذا القسم يتوفر على تجهيزات متطورة من شأنها تقديم خدمات استعجالية في أحسن مستوى”، حسب المتحدث ذاته.

وفي سياق آخر ذكر المدير الطبي لهذه المصحة أن قسم طب الأطفال سيعمل على تأمين المداومة الطبية على مدار الساعة عبر تجنيد طبيبتين مختصتين تتيحان تقديم الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال على مدى 24 ساعة.

يذكر أن افتتاح المصحة الدولية بتطوان جرى بحضور الرئيس المدير العام حمزة العرفاوي والمدير الطبي الدكتور أيمن الغازي ورئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري ورئيس المجلس الإقليمي إبراهيم بنصبيح والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تطوان، والعديد من الوجوه والفعاليات الاقتصادية والجمعوية والسياسية.

وأشار بلاغ للمجموعة إلى أن المصحة الدولية بتطوان “ستشكل إضافة نوعية للعرض الصحي بالمدينة وللبنيات التحتية الطبية بالشمال”، و”ستساهم في تقريب العلاجات في مجموعة من التخصصات كانت إلى عهد قريب تتطلب التنقل إلى مصحات بمدن أخرى”.

وحسب البلاغ ذاته، فإن المصحة الدولية “ستعمل على تقديم العديد من الخدمات المتخصصة إذ تعالج ما يقارب 40 تخصصا طبيا مختلفا، بالإضافة إلى مركز أشعة كامل مجهز بأحدث الاليات والمعدات وقسم للمستعجلات ووحدة تنظير وغسيل الكلي ومصلحة لانعاش الأطفال وحديثي الولادة ومصلحة لانعاش الكبار”.

وتم إنجاز هذه المنشأة الصحية بقلب مدينة تطوان على مساحة مغطاة تبلغ 10000 متر مربع وعلى علو 8 طوابق، حيث تصل طاقتها الاستعابية إلى 140 سريرا.

يوسف الجوهري(تطوان)

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