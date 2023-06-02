إحباط تهريب 830 كيلوغراما من الشيرا بخريبكة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، من إجهاض عملية تهريب 830 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر أمني أن عناصر الشرطة قامت باعتراض سيارة نفعية كانت قادمة في اتجاه خريبكة، غير أن سائقها رفض الامتثال وواصل السير، قبل أن يجرى ضبط هذه الناقلة على مستوى طريق ثانوية متوجهة إلى جماعة الرماني، لتسفر عملية التفتيش المنجزة على متنها عن حجز 26 رزمة بلغ وزنها الإجمالي 830 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

كما أسفرت الأبحاث الأولية المنجزة بعين المكان، حسب المصدر ذاته، عن توقيف شخص واحد، يشتبه في ارتباطه بعملية تهريب هذه الشحنة من المواد المخدرة، وبحوزته مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم وضع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

يسرى عويفي

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