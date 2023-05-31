رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي للنشر والكتاب

تحتضن الرباط، خلال الفترة الممتدة ما بين 01 و 11 يونيو المقبل، المعرض الدولي للنشر والكتاب، بمشاركة رئاسة النيابة العامة تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”، وبإشراف من وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

وأعدت رئاسة النيابة العامة، حسب بلاغ لها، برنامجا متنوعا لزوار رواقها الخاص بالمعرض، يشمل مناقشة دورها في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والعقوبات البديلة والاعتقال الاحتياطي، ومؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وكذا دورها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج رواق رئاسة النيابة العامة يشمل أيضا حلقات نقاش حول مواضيع ذات راهنية من قبيل دور النيابة العامة في تكريس المحاكمة العادلة، عبر إبراز مساهمة النيابة العامة في تحقيق الأجل المعقول ودور مدونة الأخلاقيات القضائية في دعم الأمن القضائي، وعرض أزيد من 200 إصدار لقضاة النيابة العامة على صعيد مختلف محاكم المملكة، فضلا عن عرض التقارير السنوية.

في السياق ذاته، سيطلع زوار المعرض الدولي للكتاب على أهم الخدمات التي تقدمها النيابة العامة ودورها في حماية الحقوق والحريات والإشكالات التي تطرحها بعض المواضيع ذات الراهنية.

يسرى عويفي

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