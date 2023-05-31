لخماري يكشف تفاصيل سلسلته الجديدة “أنا بيضاوي”

احتضنت حديقة الجامعة العربية بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، تقديم العرض ما قبل الأول للسلسلة الوثائقية الجديدة للقناة الثانية “أنا بيضاوي”، من إنتاج القناة الثانية وشركة عليان للإنتاج، ومن إخراج نور الدين لخماري.

وأكد لخماري، في تصريح لـ”الصباح”، أن سلسلته الجديدة، التي تعزز ثلاثيته السينمائية بالبيضاء، ستعرض صورا ومشاهدا غير مسبوقة، وتعيد للحياة فجوات غائبة من تاريخ المدينة التي أسرت كيانه بسحرها رغم أنه ابن آسفي.

وعن شغفه بالعاصمة الاقتصادية، قال لخماري إنه “يعود إلى مرحلة طفولته حين كان يزورها قادما من مدينته الأصلية آسفي”، مضيفا “كازا بوحدها اللي ممكن يقول الواحد أنا بيضاوي وريفي أو أنا بيضاوي وسوسي… الدار البيضاء حنينة وعندها تاريخ كبير”.

وتستعرض الملحمة الوثائقية الجديدة ذاكرة مدينة الحلم والتناقضات، في قالب يجمع بين السرد التوثيقي والحبكة الدرامية، ويعكس الرؤية الفنية والسينمائية للمخرجين المتألقين لخماري ونبيل عيوش، المالك لشركة عليان للإنتاج، والذي عبر بدوره عن سعادته بالاشتغال مع نور الدين، معتبرا إياه الخيار الأمثل لإخراج سلسلة تاريخية حول ذاكرة مدينة الحلم والتناقضات.

وتم تقسيم هذه السلسلة إلى 4 حلقات، مدة كل واحدة منها 52 دقيقة، ستعرض على “دوزيم” ابتداء من الأحد المقبل، وستحكي كل منها عن حقبة تاريخية معينة من تاريخ المدينة، من خلال إدراج شهادات لخبراء وبعض ساكنيها.

يسرى عويفي

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