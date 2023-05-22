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الصباح السياسي

منذ 3 دقائق
شبـح التضخـم… حالـة طـوارئ ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية وتدابير استثنائية للحد من تداعيات الجفاف اضطرت الحكومة أمام الجفاف وآثاره السلبية على القطاع الفلاحي، إلى ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية، من أجل التصدي للأوضاع الصعبة التي تواجه الفلاحين، بسبب غلاء الأعلاف وتواضع المحصولأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 3 دقائق


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