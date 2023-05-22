شبـح التضخـم… حالـة طـوارئ ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية وتدابير استثنائية للحد من تداعيات الجفاف اضطرت الحكومة أمام الجفاف وآثاره السلبية على القطاع الفلاحي، إلى ضخ 10 ملايير درهم في الميزانية، من أجل التصدي للأوضاع الصعبة التي تواجه الفلاحين، بسبب غلاء الأعلاف وتواضع المحصولأكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
حمايـة القـدرة الشرائيـة
منذ 54 ثانية
من الثقة إلى التنمية
منذ 3 دقائق
تحديـات سيـاق صعـب
منذ 7 أيام
الحريات الفردية على المحك
منذ 7 أيام
من الرصد إلى التنفيذ
منذ أسبوع واحد
السيادة الغذائية تسائل الحكومة
منذ أسبوع واحد
دورة الربيـع… أجنـدة ساخنـة
منذ أسبوع واحد
محطة تشريعية استثنائية
منذ أسبوع واحد
المسألة الاجتماعية في الواجهة
منذ أسبوع واحد
إنجازات لا تعفي من اليقظة
منذ أسبوعين
المال العام في مهب الأحزاب
منذ أسبوعين
ميزانيات خارج المراقبة
منذ أسبوعين
شاهد أيضاًإغلاق
-
اغتناء غير مشروع بالصحراءمنذ أسبوعين