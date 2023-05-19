إنوي يكتسح جوائز ليزامبيريال

نالت إنوي أكبر عدد من الجوائز في النسخة السادسة من “ليزامبيريال”، المخصص لمهنيي قطاع التسويق والاتصالات ووسائل الإعلام. إذ توج الفاعل الشامل ب 9 جوائز مختلفة.

وحصد إنوي، للسنة الثانية على التوالي، لقب “العلامة المغربية المحبوبة في المغرب لسنة 2023″، إضافة إلى لقب “أفضل معلن لسنة 2023”. كما فاز بجائزة “أفضل مبادرة أو إستراتيجية للرعاية” لدعمه الشامل لكرة القدم الوطنية.

وتم تتويج التعاون بين إنوي وإسماعيل الصفريوي خلال كأس العالم 2022 بجائزة “أفضل تعاون بين علامة تجارية ومؤثر”. كما تم تكريم حملة التبرع بالدم لإنوي بشكل مزدوج من خلال حصولها على جائزة “أفضل إجراء سياقي” بالإضافة إلى جائزة “أحسن حملة لقضية كبرى”.

أما علامة “win by inwi”، فحصدت جائزتين في هذه التظاهرة الهامة. ويتعلق الأمر ب”جائزة أفضل تجربة مستخدم” و”جائزة أفضل منصة تجارة إلكترونية”.

كما تم تتويج إنوي بجائزة “أفضل تصميم واجهة موقع ويب” للتطوير التكنولوجي والمفهومي الذي أُجري على موقعها الإلكتروني.

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