المغرب يدعم رقمنة التوثيق العصري بـ 19 دولة أفريقية

انتخبت لجنة الشؤون الأفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني (CAAF) ، خلال جمعها العام الذي انعقد في كوتونو عاصمة البنين في 16 مايو 2023 ، الاستاذ هشام صابري، رئيس المجلس الوطني للموثقين بالمغرب كمسؤول عن مشروع دعم الرقمنة الذي سيشمل 19 دولة أفريقية.

وفد كبير مثل التوثيق المغربي خلال هذا الحدث المقام بكوتونو، بحضور الاستاذة ليندة أمامة بنعلي ، بصفتها نائبة رئيس لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني ، الاستاذة رتيبة السقاط ، أول امراة موثقة في المغرب ونائبة الرئيس الفخرية لـلجنة الشؤون الأفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني (CAAF) ، الاستاذ هشام اسكور موثق بالدار البيضاء ، الاستاذة رشيدة عبد المالك موثقة بطنجة و الاستاذة أسماء حسان موثقة بتمارة.

(م.ص)

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