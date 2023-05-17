حموشي: تجسد التحديث المتواصل للمرفق

حدد عبد اللطيف حموشي، الأهداف الاستراتيجية لمبادرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن.

وقال حموشي، في حفل تأسيس الأمن الوطني نظم بفاس، أن المديرية العامة للأمن الوطني اختارت عنوانا بارزا ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى تأسيسها هذه السنة، من خلال شعار التالي: “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”.

وهو شعار يربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، وينهَل من نفحات التاريخ التليد لبلادنا، كما أنه يُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية العامة للأمن الوطني ومقاصدها الآنية والمنظورة، فالمديرية العامة للأمن الوطني تُعلي من خدمة المواطن، وتجعلها مناط العمل الشرطي، بل وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية.

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