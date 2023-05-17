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منذ دقيقتين
الأمـن المائـي… الاستثمـار المنتـج مخطط وطني لمواجهة الإجهاد وتداعيات الجفاف وضمان مياه الشرب والسقي أضحى تدبير السياسة المائية يحظى بإشراف ملكي، من خلال الحرص على ترؤس اجتماعات من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتنزيل المخطط الوطني للماء. وساهمت حالة الجفاف الحاد التي خيمت على الموسمأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين


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