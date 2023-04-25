بوريطة يتباحث مع رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان، ألفريدو باتشيكو.

وفي تصريح للصحافة ، قال اسيد باتشيكو إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتدارس سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيدا بزيارته إلى المغرب.

وأضاف “لقد اتفقنا، نحن نواب جمهورية الدومينيكان، على المضي قدما في مواضيع بالغة الأهمية، لا سيما إعادة تنشيط اللجنة المشتركة لتطوير العلاقات وكذا التحضير للاحتفال بالذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الدومينيكان والمملكة المغربية”.

وأكد باتشيكو أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما سيتم وضع مسلسل للتعاون.

(ومع)

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