فيديو شرطي مزيف يستنفر ولاية أمن أكادير

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ينتحل صفة شرطي ويحوز جهازا لاسلكيا ومعدات شبيهة بالتي تستعملها القوات العمومية.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخص آخر يشتبه في تورطه في تصوير أفلام قصيرة بالشارع العام بدون ترخيص، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزتهما على جهاز لاسلكي بلاستيكي وغشائين جلديين، أحدهما بداخله قطعة معدنية على شكل أصفاد.

وتم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و 22 سنة، للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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