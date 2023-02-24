سانشيز يدعم أوكرانيا بـ 6 دبابات إسبانية

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة) بكييف، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، للتأكيد على موقف إسبانيا الداعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وبهذه المناسبة أعلنت الحكومة الإسبانية، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنها سترسل ست دبابات من طراز “ليوبارد” الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، مع زيادة عددها إلى 10 دبابات عند الحاجة، وتمكين الجنود الأوكرانيين من تدريب متخصص حول كيفية استخدامها.

واطلع سانشيز، خلال زيارته المتزامنة مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي، على اللوحة التذكارية التي نصبها الرئيس الأوكراني باسمه في منتزه “برافيس”، إلى جانب أسماء القادة الذين زاروا أوكرانيا أثناء النزاع.

وزار سانشيز، وفق المصدر ذاته، منطقتي “بوتشا” و”إيربين”، اللتان احتلتهما القوات الروسية في بداية غزوها لأوكرانيا، مؤكدا دعم حكومته “لالتزام الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا”.

وأضاف بلاغ الحكومة الإسبانية أن رئيسها ألقى كلمة أمام البرلمان الأوكراني، جدد فيها تأكيده على دعم الاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم إسبانيا، والبالغ عددهم 165.000 لاجئ. كما تحدث عن عواقب الحرب القائمة بين البلدين على المستوى العالمي، مشيرا إلى “أهمية استمرار القتال حتى تسود الحقيقة بخصوص روايات بوتين عن أصل الحرب”.

يسرى عويفي