أزلا.. مواطنون يوثقون عمليات نهب الرمال

استغرب مواطنون بشاطئ سيدي عبد السلام، بجماعة أزلا، الخاضعة لنفوذ عمالة تطوان عمليات نهب الرمال التي تجري في واضحة النهار.

وقد وثق بعض السكان القريبة مساكنهم من شاطىء سيدي عبد السلام، عبر شريط فيديو، عمليات نقل الرمال التي تحملها الرياح عبر جرافة، حيث تحمل بواسطة دراجات ثلاثية العجلات إلى مستودعات خاصة، في عمليات نهب لهذه الرمال التي كان ينبغي أن تجري إعادتها إلى الشاطئ، لكن أيادي العبث تقتنص مثل هذه الفرص من أجل سرقة هذه الرمال واستغلالها لأغراض شخصية.

يوسف الجوهري(تطوان)