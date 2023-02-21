الدرهم ينخفض مقابل الدولار

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن الدرهم انخفض مقابل الدولار خلال الأسبوع الممتد ما بين 13 و17 فبراير 2023.

وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة (Weekly MAD Insights – Currencies) أن ثنائي العملات الدولار/الدرهم انتقل بذلك من 10,25 إلى 10,37، أي بارتفاع نسبته 1,19 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يعزى لتأثير السلة البالغ زائد 0,40 في المئة، ارتباطا بتعزيز الدولار دوليا مقابل تأثير السيولة غير الملائم للدرهم والبالغ زائد 0,79 في المئة.

وأشار المركز إلى أن “تدفق الواردات كان أكبر نسبيا خلال هذا الأسبوع، مما أدى إلى ضغوط على سيولة الدرهم. وتراجعت فوارق السيولة بزائد 81 نقطة أساس إلى 3,26 في المئة”.

وسجل محللو المركز أن تقلب زوج العملات الأورو/الدولار سيعتمد على عملية خفض التضخم بين الولايات المتحدة ومنطقة الأورو. وأضافوا “نوصي المصدرين بالدولار بخفض مستوى تغطيتهم خلال الشهرين المقبلين بغية الاستفادة من الاستقرار النسبي لزوج العملات الدولار/الدرهم”.