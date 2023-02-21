برقية تهنئة من الملك إلى نيكوس كريستودوليدس بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نيكوس كريستودوليدس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية قبرص الصديقة، يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي الحارة، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب القبرصي من اطراد التقدم والرخاء”.

كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه لما يربط بين البلدين من أواصر الصداقة والتعاون المستمر، ولما تعرفه العلاقات الثنائية من تنام مطرد، مؤكدا للسيد نيكوس كريستودوليدس حرص جلالته على العمل سويا، من أجل زيادة تعزيزها، وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين، ويسهم في توطيد الأمن والتنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية.