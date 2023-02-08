نشرة إنذارية: أمطار قوية رعدية وتساقطات ثلجية ورياح قوية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1600 م، وهبات رياح قوية، مرتقبة من يوم غد الخميس إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 95 كلم في الساعة، مرتقبة ابتداء من منتصف نهار الخميس إلى الساعة العاشرة من مساء يوم السبت، وستهم كلا من عمالات وأقاليم تطوان والفحص-أنجرة والمضيق- الفنيدق وطنجة-أصيلة . وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من الناظور والحوز وأكادير-إيداوتنان وتزنيت واشتوكة -آيت باها وإنزكان -آيت ملول وتارودانت وسيدي إفني وطانطان وكلميم، حيث سيتم تسجيل هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة)، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من صباح الجمعة إلى غاية السادسة من مساء الأحد.

كما ستهم أمطار قوية أحيانا رعدية (من 25 إلى 35 ملم) كلا من أوسرد ووادي الذهب، وذلك خلال يوم الخميس من التاسعة صباحا إلى العاشرة ليلا.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 05 و 20 سم مرتقبة أيضا بعد غد الجمعة على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1600 متر، بكل من تارودانت والحوز وشيشاوة وورزازات وتزنيت.