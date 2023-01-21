إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة سودانيين بوجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بعد الاشتباه في تورطهم في إدخال مهاجرين بطريقة غير شرعية انطلاقا من الحدود الشرقية للمملكة، وتحضيرهم لتنفيذ عملية للهجرة عن طريق التسلق والاقتحام، حيث تم ضبطهم متلبسين بإيواء 105 مرشحين للهجرة غير النظامية بداخل مجموعة من المنازل بمدينة وجدة.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من القطع الحديدية الموصولة بنصل خشبي، والتي يشتبه في تسخيرها في تسلق السياج الحديدي لمدينة مليلية، علاوة على أدوات راضة وأجهزة إلكترونية وجوازات سفر ومجموعة من الوثائق التعريفية في اسم الغير.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة وباقي المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

(ومع)