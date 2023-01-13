سيارة مشبوهة تستنفر أمن البيضاء

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أن مصالحها طبقت “بروتوكول الأمن للتعاطي مع المواد المشبوهة”، صباح اليوم، بعد رصدها سيارة مهملة تخلى عنها صاحبها بزنقة جابر بن حيان في ظروف مشكوك فيها.

وتم إخضاع السيارة لفحص دقيق بواسطة الكلاب المدربة للشرطة، وباستخدام معدات الكشف عن المتفجرات، فتبين أنها لا تحمل أية مواد مشبوهة ولا تشكل أي خطر على سلامة الأشخاص والممتلكات.

ومكنت إجراءات البحث والتحري من تشخيص هوية صاحب السيارة، الذي كان قد تخلى عنها وغادر المكان، كما تم تحديد موقعه وضبطه بمنزل عائلته، حيث كشفت المعطيات الأولية للبحث وإفادات أفراد أسرته بأنه يتابع العلاج بسبب مرض عقلي.