بابا الفاتيكان يعرب عن تقديره للملك وينوه بالعلاقات بين المملكة والكرسي الرسولي

أعرب بابا الفاتيكان عن تقديره لجلالة الملك، منوها بالعلاقات القائمة بين المملكة والكرسي الرسولي.

وبمناسبة التقليد السنوي لتبادل تهاني العام الجديد 2023، الذي يقيمه قداسة البابا، على شرف السلك الدبلوماسي، وخلال تقديم التهنئة من سفيرة صاحب الجلالة لدى الكرسي الرسولي، الفاتيكان، رجاء ناجي مكاوي، حرص البابا على التنويه بعميق تقديره واحترامه المميز لشخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما احتفظ به من ذكريات طيبة خلال زيارته للمملكة المغربية نهاية مارس 2019، وما عاد به من جميل الذكريات والانطباع الجيد جدا، عن جلالة الملك، وعن المغرب وحفاوة الاستقبال.

كما نوه البابا فرانسيس بالعلاقات القوية والمميزة القائمة بين الكرسي الرسولي والمملكة المغربية، واصفا إياها بالنموذجية.