“الشان” تفقد المغرب

قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، إن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، التي تحتضنها الجزائر، “أمر مؤسف جدا”. وأوضح لقجع في تصريح للصحافة، على هامش استقباله رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، الذين حلا اليوم الجمعة بمطار الرباط- سلا، للمشاركة في سحب قرعة كأس العالم للأندية التي ستجرى في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بالمغرب، أنه من المؤسف أن يتم حرمان مجموعة من اللاعبين الشباب الذين استعدوا لمدة أشهر، من المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الافريقية.

وأبرز رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب الوطني، الذي أحرز لقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، في الدورتين الأخيرتين، تواجد صباح اليوم بالمطار استعدادا للتوجه إلى قسنطينة للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت في بلاغ نشر أمس الخميس، عن تعذر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر للدفاع عن لقبه، وذلك لعدم الترخيص النهائي لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أنه بناء على طلب الترخيص برحلة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية في اتجاه قسنطينة، أبلغت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتاريخ 22 دجنبر الماضي، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، بقبول الطلب من حيث المبدأ للترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.

وعلى أساس قبول هذا الطلب، قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، كما واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير الجاري تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب اثيوبيا.

وخلص البلاغ إلى أنه وبينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري “لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاسف، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية”.