بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الأحمر

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع الأحمر.

وقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,75 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.629,2 نقطة.

وبدوره سجل مؤشر”MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,71 في المائة، إلى 850,73 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، تراجعا بنسبة 0,75 في المائة منتقلا إلى 799,86 نقطة.

في ما يتعلق بالقيم الفردية، فقد سجلت أقوى الارتفاعات من قبل”ديسواي” (+5,38 في المائة / 666 درهما)، و”كوسومار” (+2,68 في المائة /189,95 درهما)، و “امورانت انفيست” (+1,55 في المائة / 98 درهما)، و”أكديطال” (+1,45 في المائة / 280 درهما)، و”ميد بايبر” (+1,09 في المائة / 28,82 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل”ستوكفيس شمال افريقيا” (-5,93 في المائة / 14,9 درهما)، و”دجى انعاش الضحى” (-5,9 في المائة /5,9 درهما)، و” كارتيي السعادة” (-5,69 في المائة / 24,52 درهما)، و”أراضي كابيتال” (-5,65 في المائة / 405 درهما)، و”أليانس” (-4,71 في المائة / 48 درهما).

يذكر أن مؤشر “مازي” كان قد أغلق تداولات أمس الإثنين على تراجع بنسبة 0,1 في المائة إلى 10.709,14 نقطة.

(ومع)