نشرة إنذارية … أمطار قوية ورعدية وهبات رياح قوية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية ورعدية (من 30 إلى 60 ملم)، وهبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل أمطار محليا قوية ورعدية (من 30 إلى 60 ملم) بكل من بوجدور وواد الذهب وأوسرد، ابتداء من الساعة الثانية إلى غاية الحادية عشر ليلا من يوم غد الخميس .

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم في الساعة)، بكل من العيون وطرفاية والسمارة وبوجدور وواد الذهب، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة السادسة من مساء غد الخميس.