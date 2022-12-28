وزارة التعليم توضح بخصوص تسريب المعطيات الشخصية للتلاميذ

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، أن المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي جرى تداول خبر تسريبها من بعض المنابر الإعلامية، لا تخص الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه ” على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (..) ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي، مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب “.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة قد قامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و”تبث لها تباي ن المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة، مما يؤكد أن هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة “.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل مع كافة المتدخلين من أجل تنفيذ برنامج مسطر لتعزيز الحيطة والأمن المعلوماتي لمختلف المنصات والشبكات على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها.