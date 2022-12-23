القضاء الاسباني يغلق ملف التحقيق في مأساة مهاجري مليلية

أعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة أنها أغلقت تحقيقها في ملف التحقيق في مأساة المهاجرين الأفارقة خلال محاولتهم دخول المدينة السليبة.

وقالت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن”.

وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.

ووصفت النيابة المهاجرين بأنهم “عدائيون وعنيفون” تجاه الشرطة المغربية والإسبانية.

وحضت السلطات الإسبانية على تنفيذ إجراء أفضل للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات لجوء بدلا من محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني.

أعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام من الحادث من أجل “إلقاء الضوء على ما حدث”.

لقي 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية السليبة ومدينة الناظور.

ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية تقرير أمنيستي قائلة إنه يحتوي على “مزاعم كاذبة”.