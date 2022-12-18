مباراة الأرجنتين وفرنسا … تشكيلة الفريقين

بعدما غاب عن مباراة نصف النهائي ضد المغرب (صفر-2) بسبب العياء، عاد لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايو أوباميكانو إلى تشكيلة فرنسا حاملة اللقب للمباراة النهائية لمونديال قطر ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل الأحد.

وإذا كانت عودة رابيو الى التشكيلة الأساسية متوقعة بفضل الأداء الرائع الذي قدمه في هذه النهائيات، فإن مشاركة أوباميكانو كانت مستبعدة الى حد كبير ليس بسبب المرض بل لأن بديله إبراهيما كوناتيه قدم أداء صلبا جدا ضد المغرب وكان مرشحا للعب مجددا على حساب مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

ويلعب أوباميكانو بجانب رافايل فاران الذي حام الشك حوله أيضا بسبب الفيروس الذي ضرب المنتخب وكان مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي من ضحاياه.

وبعد الحديث عن إمكانية عدم مشاركته بسبب إصابة، تواجد أوليفييه جيرو في الخط الأمامي لفريق المدرب ديدييه ديشان وشغل مركز رأس الحربة وبجانبه كيليان مبابي على الجهة اليسرى بعدما دار الحديث عن اعادة تمركزه في حال غياب جيرو ومشاركة ماركوس تورام بدلا عنه.

وفي الجهة المقابلة، كانت المفاجأة بأن يبدأ المدرب ليونيل سكالوني اللقاء باشراك جناح يوفنتوس الإيطالي الحالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق أنخل دي ماريا أساسيا بعدما غاب بالكامل عن مباراة نصف النهائي وشارك في الدقيقة 112 من مباراة ربع النهائي ضد هولندا والتي حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح، وذلك بعد تعافيه من إصابة ابعدته عن لقاء أستراليا (2-1) في ثمن النهائي.

ولعب دي ماريا أساسيا على حساب زميله في يوفنتوس لاعب سان جرمان السابق أيضا لياندرو باريديس.

كما بدأ سكالوني اللقاء بظهير ليون الفرنسي نيولاس تاليافيكو على حساب ماركوس أكونيا ضمن خط خلفي من أربعة مدافعين.

وبادراجه في التشكيلة الأساسية، سيخوض قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مباراته الـ26 في النهائيات العالمية، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الألماني لوثار ماتيوس الذي خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

– تشكيلة فرنسا:

فرنسا: هوغو لوريس – جول كونديه، رافايل فاران، دايو أوباميكانو، تيو هرنانديز – أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، عثمان ديمبيليه – كيليان مبابي، أنطوان غريزمان، أوليفييه جيرو.

المدرب: ديدييه ديشان

الأرجنتين: إيميليانو مارتينيس – ناهونيل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو – أليكسيس ماك أليستر، إنسو فرنانديس، رودريغو دي بول، أنخل دي ماريا – ليونيل ميسي، خوليان ألفاريس

المدرب: ليونيل سكالوني