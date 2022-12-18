قطر 2022 … الأرجنتين بطلة كأس العالم

توجت الأرجنتين بطلة للعالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين على ملعب لوسيل الأحد.

وسجل أهداف الأرجنتين ميسي (23 من ركلة جزاء و108) وأنخل دي ماريا (36)، فيما أحرز كيليان مبابي ثلاثية فرنسا (80 و118 من ركلتي جزاء و81) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة الهدافين.

الملعب: لوسيل

الجمهور: 88966 متفرجا

المباراة النهائية

الحكم: البولندي سيمون مارتشينياك

– الأهداف:

الأرجنتين: ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و108)، أنخل دي ماريا (36)

فرنسا: كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و81 و118)

– ركلات الترجيح:

الأرجنتين:

سجل: ميسي، ديبالا، باريديس، مونتييل

فرنسا:

سجل: مبابي، كولو مواني

أهدر: كومان، تشواميني

– الإنذارات:

الأرجنتين: إنسو فرنانديس (45+7)، ماركوس أكونيا (90+8)، لياندرو باريديس (114)، غونسالو مونتييل (116)

فرنسا: أدريان رابيو (55)، ماركوس تورام (87)، أوليفييه جيرو (90+5 على مقاعد البدلاء)

– التشكيلتان:

الأرجنتين: إيميليانو مارتينيس – ناهويل مولينا (غونسالو مونتييل 91)، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (باولو ديبالا 120+1) – رودريغو دي بول (لياندرو باريديس 102)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر (خيرمان بيسيلا 116) – أنخل دي ماريا (ماركوس أكونيا 64)، ليونيل ميسي، خوليان ألفاريس (لاوتارو مارتينيس 102)

المدرب: ليونيل سكالوني

فرنسا: هوغو لوريس – جول كونديه (أكسل ديزازي 120+1)، رافايل فاران (إبراهيما كوناتيه 113)، دايو أوباميكانو، تيو هرنانديز (إدواردو كامافينغا 71) – أنطوان غريزمان (كينغسلي كومان 71)، أوريليان تشواميني، أدريان رابيو (يوسف فوفانا 96) – عثمان ديمبيليه (راندال كولو مواني 41)، أوليفييه جيرو (ماركوس تورام 41)، كيليان مبابي

المدرب: ديدييه ديشان