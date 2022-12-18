الغرافي: ما حققه أسود الأطلس إنجاز تاريخي غير مسبوق

اعتبر عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم “عبد الحنين الغرافي” أن “الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر 2023 يعتبر إنجازا تاريخيا غير مسبوق”، خاصة بعد “بلوغه نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب إفريقي وعربي يصل لهذا الدور من نهائيات هذه التظاهرة الكروية العالمية”.

وأكد عبد الحنين الغرافي، في تصريح إعلامي أن “المكتب المديري برئاسة فوزي لقجع تجند من أجل توفير كافة الظروف الملائمة لبعثة المنتخب المغربي، حتى يتمكن الناخب الوطني وليد الركراكي من الإشتغال في أجواء سليمة ومحفزة”.

المتحدث ذاته أكد أن “رئيس الجامعة فوزي لقجع، ومن موقعه كمسؤول، وقف على جميع استعدادات المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وأشرف على كافة التفاصيل المرتبطة بالنقل والتغدية والتطبيب، وهي الظروف ذاتها التي توفرت للمنتخبات الكبرى المشاركة في المونديال”، وهي الإمكانيات التي أتاحت لأسود الأطلس تحقيق ما حققوه في مونديال قطر.

وأشار عبد الحنين الغرافي أن المكتب المديري لجامعة كرة القدم، ورغم بعض العراقيل، حاول توفير تذاكر المباريات لكافة المشجعين المغاربة، على عكس باقي الإتحادات الكروية التي تركت مسألة التذاكر محصورة بين الفيفا والمشجعين الأمر الذي دفع عددا من المشجعين إلى اقتناء التذاكر عبر السوق السوداء.

يوسف الجوهري (تطوان)