المجلس الإداري لأكاديمية جهة البيضاء سطات يصادق على ميزانية 2023

صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات في دورته العادية لدجنبر 2022 المنعقدة مؤخرا بالبيضاء، بالإجماع على برنامج العمل الجهوي، وبرنامج التكوين المستمر وميزانية 2023.

وتم خلال هذه الدورة، التي ترأس أشغالها يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تقديم تقارير كل من لجنة تطوير العرض التربوي، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة التنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني. كما تم تسليط الضوء على منجز الأكاديمية والمديريات الإقليمية والتفاعل الإيجابي مع مضامين وأهداف المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17، حيث أشاد المتدخلون بالحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17، والحصيلة المرحلية لمخطط التكوين المستمر 2022.

وفي كلمة توجيهية ألقاها نيابة عنه يوسف بلقاسمي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن المتوخى من خارطة الطريق يكمن في تجويد خدمات المدرسة العمومية، عبر مواصلة سيرورة الإصلاح للمنظومة التربوية، وذلك وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل في أفق 2026.

وأبرز أن خارطة الطريق هاته تأخذ ترتيب الأولويات كمبدأ موجه لها، من خلال أهداف استراتيجية واضحة، يتم تحقيقها من خلال تدابير مدققة، وذات مفعول مباشر وأثر قوي على تحسين المكتسبات الدراسية، وتجويد خدمات المدرسة العمومية، وتستند على التدبير بالنتائج وعلى تصور متكامل ونسقي يسمح بتحقيق الالتقائية والتكامل بين تدابيرها والتزاماتها، وبين محاورها الثلاثة؛ التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، مع اعتماد التتبع المنتظم والصارم لأجرأة هذه التدابير وقياس أثرها على المتعلمات والمتعلمين.

كما أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الإداري ولكافة الشركاء، على الدعم والمساندة التي يسدونها من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية على صعيد الجهة، مشيدا بأداء ومجهودات مختلف الأطر التربوية والإدارية.

من جهته، قدم عبد المومن طالب مدير الأكاديمية، عرضا تناول فيه المرجعيات الاستراتيجية والسياق العام للمنظومة التربوية ومونوغرافيا الجهة ومؤشرات التمدرس ووضعية تنفيذ ميزانية الأكاديمية برسم 2022.

كما استعرض في الوقت ذاته سلسلة من المحاور، التي كانت موضوع مصادقة المجلس، ويتعلق الأمر بكل من الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 ، والحصيلة المرحلية لمخطط التكوين المستمر 2022، ومشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2023، وكذا مشروع برنامج التكوين المستمر 2023، ومشروع برنامج العمل الجهوي المميزن برسم 2023.

وشكل هذا اللقاء مناسبة أمام أعضاء المجلس للتنويه بالعمل الجاد والناجع الذي تقوم به الأكاديمية للرفع من مؤشرات التمدرس، مؤكدين مواصلة انخراطهم في هذه الدينامية، كما قدموا مجموعة من المقترحات والتوصيات البناءة التي من شأنها إغناء وإثراء ما تحقق من منجزات في المؤشرات الجهوية للإنصاف والجودة والارتقاء، ولضمان شروط النجاح لتنزيل خارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.

وتميزت الجلسة بحضور على الخصوص كل من ممثل والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة البيضاء أنفا ، الى جانب عمال مختلف عمالات وأقاليم الجهة، وكذا ممثل مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالجهة، فضلا عن ممثلين عن رؤساء الجامعات الثلاث.

(ومع)