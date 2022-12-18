التانكسودو في المدارس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لرياضة التانكسودو عن توقيع اتفاقية بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة 14 دجنبر 2022.

ويسعى الطرفان حسب بلاغ توصلت به “الصباح” إلى التعاون في شتى المجالات والميادين، خاصة المتعلقة برياضة التانگسودو التي أصبحت ضمن البرنامج الوطني للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.

كما اتفقت الوزارة والجامعة على إنشاء جمعيات للتانكسودو داخل المؤسسات التعليمية واستغلال ملاعبها ومراكز التكوين للوزارة وكذا إنشاء أقسام للدراسة والرياضة بالمؤسسات التعليمية. كما تهدف الاتفاقية إلى التكوين وإعادة التكوين في هذه الرياضة في مجالي التدريب والتحكيم.

وتدخل هذه الاتفاقية التي وقعها باسم الجامعة رئيسها نورالدين تورابي في إطار دعم الرياضة المدرسية ضمن برنامج شامل.

للإشارة، فان المغرب يرأس الاتحاد الأفريقي لرياضة التانكسودو، في شخص رئيس الجامعة نورالدين تورابي الذي أدخل هذه الرياضة إلى المغرب.