إنفانتينو: تألق المغرب من مميزات المونديال

أشاد جياتي إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتألق المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وقال انفانتينو أن تألق المنتخب المغربي من مميزات كأس العالم، لما أبانه من مستوى جيد، وتابع “نهنئ المغاربة على ما قدموه ببلوغ النصف النهائي أنه شيء رائع حقا”.

واستغل انفانتينو فرصة الإشادة بمستوى المنتخب المغربي في مونديال قطر، ليعلن رسميا احتضان المغرب لبطولة كأس العالم للأندية في 22 فبراير المقبل.

وسينظم المغرب هذه البطولة للمرة الثالثة بعد نسختي 2013 و2014، والتي عرفت مشاركة الرجاء الرياضي والمغرب التطواني.

(ع.ك) قطر