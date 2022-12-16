إطلاق حملة لإيواء ومساعدة المتشردين بالعرائش

أطلقت جمعيات مدنية بتنسيق مع السلطات المحلية ومؤسسة التعاون الوطني ومنظمة الهلال الأحمر المغربي بالعرائش ، الأسبوع الجاري ، حملة إنسانية لإيواء ومساعدة المتشردين والأشخاص في وضعية هشاشة.

فقد تم في إطار الحملة العناية بالمرضى النفسيين والمتشردين الذين لا مأوى قار لهم ويضطرون إلى العيش في العراء بمختلف أحياء العرائش، أو في بعض البيوت والبنايات المهجورة، وذلك لحماية الأشخاص المعنيين من قساوة البرد في فصل الشتاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة .

وبالمناسبة، ثمنت فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة بشكل عام المبادرة الإنسانية التي ساهم في تحقيقها وبلورتها مختلف المتدخلين ، مع التطلع الى تعميم المبادرة وضمان استدامتها لمساعدة الأشخاص المعنيين على تخطي الصعاب والظروف القاسية والعصيبة.

كما دعت فعاليات المجتمع المدني الى توسيع الطاقة الاستيعابية لدور المسنين و إطلاق برامج اجتماعية مناسبة تتماشى والاستراتيجيات التي وضعها المغرب لدعم الأشخاص في وضعية صعبة.

(ومع)