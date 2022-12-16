بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع ارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع ارتفاع طفيف.

وهكذا، حقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,07 في المائة، ليستقر عند 11.236,69 نقطة.

بدوره، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,07 في المائة منتقلا إلى 907,36 نقطة.

من جهته، تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,21 في المائة منتقلا إلى 843,03 نقطة.

وعلى صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من “اوطوهال” (+4,54 % / 77,88 درهما)، و”بنك افريقيا” (+2,62 % / 174,45 درهما)، و”القرض العقاري والسياحي” (+1,94 % / 309,9 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (+ 1,62 %/ 219,5 درهما)، و”كولورادو” (+1 % / 45,45 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من”افريك اندوستري “(-4,28 % / 334,05 درهما)، و”سطوكفيس شمال افريقيا” (- 3,04 % /12,11 درهما)، و” الشركة المعدنية إميطير” (-2,59 % / 1.354 درهما)، و”ستيام” (-1,54 % / 635 درهما)، و”أليانس” (-1,2 % / 55 درهما) .

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بانخفاض بلغت نسبته 0,38 في المائة منتقلا الى 11.228,47 نقطة.

(ومع)