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أخبار 24/24

الرئيس الأمريكي تابع مباراة المغرب ضد فرنسا مع أخنوش

منذ 6 ثواني
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نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة على حسابه الخاص عبر تويتر يوثق من خلالها متابعته مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي لحساب نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكان من بين الحضور ، جورج ويا اللاعب السابق ورئيس ليبيريا، والرئيس النيجيري، محمد بخاري، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي.

منذ 6 ثواني
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