الرئيس الأمريكي تابع مباراة المغرب ضد فرنسا مع أخنوش

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة على حسابه الخاص عبر تويتر يوثق من خلالها متابعته مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي لحساب نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022