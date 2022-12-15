نشرة إنذارية … أمطار قوية ورعدية وتساقطات ثلجية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 70 ملم) وتساقطات ثلجية (من 10 إلى 35 سم) ورياحا قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة) مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية بكل من شفشاون وتاونات وتطوان والحسيمة ووزان وصفرو وإفران وتازة وبني ملال وخنيفرة (من 30 إلى 70 ملم)، وكذا بالعرائش والفحص-أنجرة وطنجة وأصيلة والقنيطرة (من 20 إلى 40 ملم)، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة) بالسايس والريف والأطلسين الكبير والمتوسط وشرق المملكة، وذلك ابتداء من منتصف نهار الخميس إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

وأضافت المديرية العامة أن تساقطات ثلجية مرتقبة أيضا فوق المرتفعات التي يتجاوز علوها 2000 متر (من 10 إلى 35 سم) بكل من أقاليم إفران وبولمان وبني ملال وتازة وأزيلال وميدلت، وذلك ابتداء من منتصف نهار الخميس إلى غاية الثالثة من بعد زوال الجمعة.